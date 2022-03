Kliimateadlane ÜRO värskest raportist: ega seal midagi ilusat ole

Esmaspäeval avaldas valitsustevaheline kliimamuutuste nõukogu ehk IPCC värske aruande „Kliimamuutused 2022: mõjud, kohanemine ja haavatavus”. Raportis on kokku võetud 270 teadlase 34 000 teadusartiklit.

„Räägitakse näiteks kliima soojenemise mõjust inimeste tervisele ja suremusele, liikide väljasuremisele ning kliimamuutustest tingitud konfliktidest. Tuuakse välja, et kliimamuutus on juba toonud miljonitele inimestele kaasa vee- ja toidupuuduse,” iseloomustas aruannet Cambridge’i ülikooli kliimamuutuste poliitika uurimisrühma juht Annela Anger-Kraavi. „Ega seal midagi ilusat ole, päris karmid on need järeldused.”