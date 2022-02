Eerik-Niiles Kross: Venemaa on lahingutes kaotanud viie päevaga kolmandiku sellest, mida kogu Afganistani sõja jooksul kümne aastaga

NATO ja Europa Liit on saavutanud ilma igasuguse liialduseta enneolematu ühtekuuluvustunde, energia ja sihikindluse. Igas Euroopa riigis käivad üldrahvalikud korjandused Ukraina abistamiseks. Kõigi eluvaldkondade inimesed, arstidest ja advokaatidest häkkerite ja ärimeesteni, on tulnud vabatahtlikena appi kõigis küsimustes. Põgenikeskeptilised Ida-Euroopa riigid ja rahvad on avanud oma piirid ja südamed Ukraina sõjapõgenikele. Euroopa Liit (veel 72 tunni eest täiesti välistatud mõte) ostab Ukrainale sõdimiseks hävituslennukeid. Relvaabi voolab võitlejatele. Üle Euroopa avaldavad vabatahtlikud soovi minna agresssori rünnaku all olevale rahvale relvaga appi. Ja Euroopa riigid lubavad seda.