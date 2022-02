„Organisatsioon – see olengi mina.” Tallinna läbikukkumiste tagant vaatavad vastu pikalt ametis olnud juhid

Juhtimiseksperdid on seisukohal, et väga pikalt ühel tööpositsioonil olemine pidurdab organisatsiooni arengut. „Värske vaade toob sageli kaasa uued lähenemised ja kiirema arengu,” kinnitas juhtide koolitaja Toomas Tamsar. Samale aspektile juhtis tähelepanu juhtimisekspert Anto Liivat, öeldes, et aastaid samal ametikohal olles kipuvad juhid mugavaks muutuma ja on selle võrra vähem ambitsioonikad.

„Risk mandumisele ja stagneerumisele on suurem,” tõi Tamsar esile riskid, mis võivad realiseeruda, kui linnaametite juhtide töösuhted on sõlmitud tähtajatult ja konkursse ei korraldata.

Mandumine ja paigalseis peegelduvad ka väljapoole. Tallinna ühistranspordisüsteem on vananenud ja kasutajate arv languses. Üle nelja aasta tagasi loodud rattastrateegiat ei ole linn hakanud ellu viima ja suvel kiiruga punaseks võõbatud rattateed on juba lagunenud. Aastakümneid on Tallinnale heidetud ette kõnniteede kehva lumekoristust.