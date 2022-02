Kiievi suunal on olukord jätkuvalt kriitiline. Vastane üritab Ukraina pealinna sisse piirata. Kiiev-Žitomiri maantee on vaenlase poolt läbi lõigatud, vastase üksused üritavad piirata Kiievit lõunast. Kiiev-Žitomir maantee on vaenlase poolt läbi lõigatud, vastase üksused üritavad tiivata Kiievit lõunast. Võib ettevaatlikult arvata, et on saabunud operatsiooniline paus, mis võib kesta mõned päevad. Seda võib vastane kasutada reorganiseerimiseks ning 2. ešeloni paiskamiseks lahingusse.