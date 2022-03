Ka meie ei saa olla lihtsalt pealtvaatajad. Tuleb endale meelde tuletada, et ei saa võrrelda võrreldamatut. Ära jäetud kontserdist tekkinud kurbust ja pahameelt ei ole võimalik võrrelda ängistava teadmisega, et Ukraina muusikut ei saa täna olla muusikud, vaid pidid üleöö sõtta minema. Nad on oma pillid asendanud relvadega ning suundunud territoriaalkaitse koosseisu. Et kaitsta oma kodu, kogu Euroopat. Ka meid!