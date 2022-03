Eesti kunstnikud panevad oma loomingu Ukraina toetuseks oksjonile

„See on uskumatu hirmutunne, mida ma varem tundnud pole. Kogu mu pere elab Ukrainas,“ selgitab Vitaliia, miks ta on viimased kuus päeva väsimatult tööd teinud, et üritus saaks toimuda.

Kõigest ühe päevaga õnnestus neil kokku koguda eri kunstnikelt rohkem kui 20 kunstiteost. Nende seas on nii maale, skulptuure, moeloomingut kui ka digitaalset kunsti, mille autor on Tanel Veenre, Kadri Kruus, Xenia Joost, Ilmar Kruusamäe, Tuuli Vahesaar, Stina Leek, Aron Urb, Miina Vilo, Anna Kõuhkna, Anneli Akinde, Maarja Peegel-Vilo, Katrina Tang & Kristjan Järvi, Marko Russiver, Iris Kivisalu, Anrike Piel, Maarit Pöörd, Madis Ots, Sandra Sirp, Inger, Gruusia moestuudio Scolio Design, Eestis elav Ukraina kunstnik Mariia Bonchuk ja veel paljud teised. Oksjonil osalevate kunstnike nimekiri täieneb pidevalt.

Kogu oksjoniga teenitav raha annetatakse Ukraina sihtasutusele „Come Back Alive“. Tegemist on Ukraina valitsusvälise organisatsiooniga, mis aitab Ukraina sõdureid ühisrahastuse alusel. See on üks suuremaid selles piirkonnas tegutsevaid organisatsioone, mis on spetsialiseerunud tehnilisele toele, kuid viib ellu ka koolitusi, meditsiinilisi, psühholoogilisi ja muid projekte.