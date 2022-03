KÕNE UKRAINASSE | Kiievlane: kui Putin ründab, siis on sajad tuhanded inimesed valmis võitlema

33-aastane süsteemianalüütik Andrei Tõmofjuk on üks tuhandetest Ukraina vabatahtlikest, kes on sõja puhkedes ühinenud kohalike territoriaalkaitse üksuse gruppidega. Kuigi relvi kõigile ei jagu, on igaüks valmis sõtta minema ja oma kodumaad kaitsma.

„Ma ühinesin kohe reedel, päev pärast sõja algust,” rääkis Tõmofjuk Eesti Päevalehele oma Kiievi põhjaosas asuvast korterist. Räägime pärast kolme ööd ja päeva, mis ta on oma üksuse kogunemispunktis veetnud. Nüüd tuli ta tagasi koju end pesema ja asju võtma.

„Reedel läksin kodust välja, tahtsin ühte kogunemispunkti minna, aga seal kandis käis tulistamine. Läksin teise punkti poole, seal käis samuti mingi võitlus. Alles kolmandal katsel, kell 7.30 hommikul jõudsin lõpuks kolmandasse kogunemiskohta Kiievi kesklinnas,” kirjeldas Tõmofjuk.