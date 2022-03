Kristi Raik: Ukraina kaitseb praegu meid kõiki

Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse Eesti välispoliitikainstituudi direktor Kristi Raik (46) on tulnud otse laevalt. Tallinna ja Helsingi vahet sõitmine on talle iganädalane asi, sest tema perekond elab Soomes, töökoht aga asub Eestis. Raigi silmad on tõsised, ilme keskendunud, jutt selge ja otsekohene nagu alati.

Lääne meedia arutleb hoolega, kuidas Putinit lugeda või tõlgendada, kas ta on hull jne. Kuivõrd mõistlikud need arutelud on? Kuivõrd üldse keegi aru saab, mis ta peas toimub?



Arutelu selle üle, kas Putin on täie mõistuse juures või mitte, ei vii kuhugi. Tema tegude ja sõnade järgi otsustades peame valmis olema kõigeks. Viimastel päevadel on palju tähelepanu saanud tuumarelvaga ähvardamine. See on üks moodus tekitada lääneriikides hirmu. Ähvarduse eesmärk võib hoida USA seisukohal, et sõjaliselt ei sekkuta. Kaks suurt tuumariiki peaksid igal juhul omavahel sõda vältima.

Kas Putin tõesti on valmis tuumarelva kasutama... Arvestades seda, mis on alates 24. veebruarist toimunud, ei saa kahjuks midagi välistada. Äärmiselt oluline on, säilitaksime külma närvi ega läheks paanikasse. Putin peaks teadma, et tuumasõda on hävitav kõigile. Just sel põhjusel ongi tuumarelvad sõda ära hoidnud. Kas see loogika pädeb Putini puhul, ei saa olla kindel. Lõpuni välistada ei saa ka näiteks seda, et tuumarelva kasutatakse piiratud kujul taktikaliseks rünnakuks.