FOTOD | Sinikollane mood. Ukrainlased vajavad kindlustunde säilitamiseks kõige pisemaidki toetusavaldusi

Moemaailm on silmad Ukraina sõja ees kinni pigistanud, sest moepealinnades käib praegu hooaja suurim pidu ja näidatakse luksusfirmade värskeid kollektsioone. Siin-seal on ikkagi märgata publiku meelsust, olgu see siis ümber õlgade tõmmatud Ukraina lipu või rõivastuse juurde sobitatud sinikollaste aksessuaaride kujul.