Elamusi ihkavale turistile pakub Miami eri varjundeid. Näiteks Wynwoodi majade tavaline ühisjoon on grafitid ja seal paikneb palju vahvaid söögikohti, kus pakutakse mahlakaid burgereid. Peale selle on seal väikesi pruulikodasid, kus käsitööõlle sõbrad ei pea pettuma. Omanäoline on ka Little Havana – justkui oleksidki sattunud Kuuba pealinna. Pargis mängivad vanemad härrad doominot, levib sigarilõhn ja ansamblid mängivaid rütmikaid lugusid.

