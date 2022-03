VIDEO | Kõlvart: Tallinn loob sõjapõgenikest Ukraina lastele ajutiselt uue kooli

Tallinna maksimaalne võimekus - 18 000 põgenikku

Kõlvart rääkis pressikonverentsil ka sellest, et Tallinn suudaks vajadusel vastu võtta 18 000 sõjapõgenikku juhul, kui siin pole paralleelselt kriisi. Ta rõhutas, et 18 000 põgeniku majutamine oleks lühiajaline lahendus, kuna nii suurt hulka inimesi on raske kvaliteetselt majutada. See tähendaks ajutist majutamist spordisaalides, aga Tallinna soov on majutada inimesi „normaalsetes elutingimustes”. Kõlvarti sõnul on plaan Ukraina sõjapõgenikke majutada hotellides.

„18 000 on äärmus,” ütles Kõlvart. „Kui see juhtub, et korraga tuleb nii palju inimesi, siis see poleks kõrge kvaliteediga vastuvõtt. Aga see võimalus on olemas, stsenaarium on läbi mõeldud, elukohad fikseeritud.”