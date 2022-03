JUHTKIRI | Tallinn, paneme ühele tänavale või väljakule nimeks Ukraina!

Sellise sümboolse aktiga, nagu ühele pealinna silmatorkavale väljakule või tänavale Ukraina nime andmine, saaks Kõlvart kui üks siinse Vene kogukonna liidreid anda oma valijatele selge signaali, kelle poole on selles sõjas õige hoida. Signaali, keda toetada, et viha Putini vastu laieneks võimalikult vähe siinsete vene inimeste peale, ega teravdaks siinseid rahvussuhteid.

Ministeeriumite ühishoone esine plats on Ukraina väljakuks ideaalne koht – pealinnas parasjagu keskne ja väärikas.

1999. aastal, kui vaieldi välisministeeriumile aadressi Islandi väljak 1 andmise üle, märkis kohanimenõukogu, et kohanimede politiseerimine ja pühendusnimedega liialdamine ei kuulu Põhjamaade ega ka Eesti ajaloolisse nimetraditsiooni. Nii on, aga Eestis polegi sellega liialdatud. Ja poleks liialdus ka ühe Ukraina auks antud kohanime lisandumine. Muide, kohanimeregistri andmetel on Eestis juba olemas üks Ukraina tee – Rae vallas põldude vahel – ja viis Ukraina-nimelist maaüksust.

Millisele pealinna tänavale või väljakule sobiks Ukraina nimi? Meie arvates on parim koht ministeeriumite ühishoone, nn superministeeriumi esine väljak. See on linnas parasjagu keskne ja väärikas koht. Ühtlasi puudub sellel registris Uue-Maailma haljaku nime kandval kiviplatsil tugevalt konkureeriv ajalooline nimi. Üleüldse on see väljak praegu linnaruumis alarakendatud ja vajaks restarti.

Millised oleksid alternatiivsed kohad? Häid alternatiive tegelikult pole, sest neil on kas rahvasuus juurdnud nimi olemas – nagu näiteks Laagna teel – või poleks nad linnaruumis piisavalt silmatorkavad. Võib öelda, et superministeeriumi esine on Ukraina väljakuks ideaalne koht.