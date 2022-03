Julia Latõnina (55) sõnul algas Tšetšeenia sõda samuti nii, et vangi langenud Vene sõdurpoisid nutsid kaamerate ees ja tiirutasid sihitult mööda Tšetšeeniat, et mitte lahingusse sattuda ja surma saada. Kuid pärast sõja avanädalaid mõlemad sõdivad pooled loomastusid ja algasid üleüldised tapatalgud. Ta hoiatab, et kui Ukrainas toimuvat sõda ei peatata, siis see kõik kordub ka nüüd.