ETV täidab kultuurisaadete tühimikku

Kolmapäeval jõudis ETV2- eetrisse uus saade „Kultuuristuudio. Arutelu”, mis keskendub päevakajalistele kultuuriteemadele. Avasaadet juhtis eelkõige spordikommentaatorina tuntud Tarmo Tiisler, külalisteks olid helilooja Helena Tulve ning pianist ja helilooja Kristjan Randalu.

Esimeses saates võeti teemaks see, kuidas tuua klassikalist muusikat tänapäeva kuulajale lähemale. Vaevalt oskasid saatetegijad Ukrainas toimuvat ennustada, aga ka sõjakontekstis on sel nädalal klassikaline muusika fookuses olnud. Näiteks andis New Yorgi Metropolitan Opera teada, et loobub koostööst Venemaa presidenti Vladimir Putinisse sõbralikult suhtuvate muusikute ja asutustega, nende seas dirigent Valeri Gergijeviga. Temaga lõpetasid koostöö mitu maailmakuulsat kontserdimaja ja festivali.