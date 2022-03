Boikott paneb koostööfilmid „Kupee nr 6” ja „Kapten Volkonogovi põgenemine” riiulisse

Kolmapäeval teatasid Eesti filmiühendused, et kutsuvad üles keelustama Venemaa ja Valgevene filme. See tähendab muu hulgas Eesti osalusega filme, mis on valminud koostöös Venemaa föderatsiooniga, näiteks eelmisel aastal valminud „Kupee nr 6” ja „Kapten Volkonogovi põgenemine”. Neist viimane, Nõukogude diktatuuri õudusi peegeldav film oleks pidanud juba aprillis Eesti kinodesse jõudma.

Olgugi et tegu on Venemaa võimu ja poliitikat kritiseeriva teosega, lükkub selle levitamine edasi. „Praeguse seisuga seda filmi välja ei tooda, tootja lükkab selle edasi. Pole kohane, isegi olenemata sellest, et tegemist on tugevalt võimukriitilise teosega,” ütles Eesti filmi instituudi turundusjuht Eda Koppel.