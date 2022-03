President Ilves: läinud neljapäev on maailmas uue ajastu algus

Kuidas võiks Ukraina sellest olukorrast pääseda?

Praegu on liiga vähe infot, et midagi paikapanevat arvata. Selge on see, et venelane on oma tegevusi täiesti valesti kalkuleerinud. USA-s on väljend: ära tarbi narkootikume, mida sa teistele müüd. Ehk ära usu propagandat, mida üritad teistele pähe määrida. Tundub, et see on aga täpselt see, mida Venemaa juhtkond on teinud. Kogu propagandaüritus, mida nad on aastaid Ukraina kohta levitanud, mida nad on ise uskunud ja mis võimaldab neil nüüd midagi nii rumalat teha, on saanud totaalse tagasilöögi.

Arvati, et Vene sõdurid võetakse Ukrainas vastu lilledega. Olgu, nad olid valmis, et mõni tulistab neid vastu. Aga et on terveid linnu, kus babuškad tulevad ja röögivad nende peale – selleks poldud valmis. Ja need babuškad näevad ju välja samasugused nagu Vene sõduri enda kodus olevad babuškad. Ja ongi vene, mitte isegi ukraina babuškad, sest venekeelsest elanikkonnast on saanud ukrainlased.

Lisaks see uskumatu enesekindlus ja ülbus, millega Ukrainasse sisse sõideti. Nad arvasid oma narkot tarvitades tõsimeeli, et kahe päevaga on kõik läbi. Aga nad pole jõudnud sinna, kuhu tahtsid jõuda. Kogu nende „operatsioon” oli nii halvasti planeeritud, eeldusega, et ukrainlased on äpud ja lasevad jalga. Seda ei juhtunud, ukrainlased on hoopis sõdinud. Ja erakordselt ning ennastsalgavalt hästi.