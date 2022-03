Must raha löögi all. Euroopa arestib oligarhide jahte

Maailma kõige pirakam mootorjaht ei pääse enam niipea merele. Kolmapäeval arestisid Saksa võimud Hamburgi sadamas seisnud laeva Dilbar (usbeki keeles „armsake”), mis kuulub sanktsioonidealusele Vene oligarhile Ališer Usmanovile. Euroliitu on lõksu jäänud veel vähemalt kolme Vene miljardäri jahid, kuna ülejäänud otsivad mujalt maailmast turvalisi sadamaid. Ühtlasi on nii EL-i riikide, Briti, USA kui ka Šveitsi võimud hakanud Vene rikkurite vara külmutama, hilinenult järelevalvereegleid karmistama ja ähvardavad nende vara järgmiseks jäädavalt konfiskeerida. Ilmselt ei ole juhuslik kokkusattumus, et nii mõnigi Putinile lähedaseks peetud Vene oligarh on viimasel nädalal hakanud selliseid sidemeid pisendama ja Ukrainas jätkuva sõja üle mõõdukat pahameelt väljendama. Sanktsioonidest pole see neid päästnud.