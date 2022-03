Zuzu Izmailova: võitlus rahu eest on ka võitlus kliima eest

Euroopa Komisjoni esinaine Ursula von der Leyen ütles teisipäeval Euroopa Parlamendi erakorralisel täiskogul, et Venemaale kehtestatud sanktsioonidel on meilegi oma hind. Hind, mida oleme valmis maksma, sest vabadus on hindamatu. Oleme valmis oma väärtuste eest võitlema. Kõik tänased investeeringud peavad tagama tulevikus meile suuremat sõltumatust. Eraldi tõi ta välja energiasõltumatuse, sest Venemaa toormele ei saa me enam loota.