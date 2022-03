Eurosaadikud oli eelnevalt üles kütnud Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola.

Ent ikkagi oli südant kosutav vaadata, kui von der Leyen ütles: ”Me oleme sulgenud oma taevad Venemaa lennukitele, kaasa arvatud oligarhide eralennukid. Ja ärgu nad kahelgu selles, et me külmutame ka nende varad. Olgu selleks jahid või superautod või luksuslikud residentsid. Me külmutame need kõik.” Sõna „jahid” kõlades kargasid püsti ka need eurosaadikud, kes siiani olid plaksutanud istudes.

Bideni kõnes USA kongressile mõjus publikule sama ergutavalt „oligarhide jahid”. Mõ im pokazem!