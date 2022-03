Kliiniline psühholoog: kõige tähtsam on praegu mitte lasta hirmul ja paanikal võimust võtta

85-aastaselt Tartu pommitamise üle elanud naisel on tekkinud ärevus- ja unehäired. Ta näeb alatasa silme ees sõda.

25-aastane naine näeb unes, et ta üritab oma perega sõja eest põgeneda, aga see ei õnnestu. Tema sõbrannal on omakorda tekkinud lootusetuse tunne tuleviku suhtes ja kartus, et ta ei saa endale Eestis oma kodu ja oma pere luua, sest tulevik on ebakindel, sõda käib ja ta peab kõik oma noorusaastad sõjas veetma.

50-aastane mees kardab Venemaa rünnakut, sest ta on Nõukogude Liidu armees teeninud ja teab, milleks venelased võimelised on.

16-aastasel noormehel on tekkinud paanikahäired ja ta ei suuda enam õppimisele keskenduda.

Need on näited meid ümbritsevatest inimestest. Järjest rohkem pöördutakse perearstide poole ärevus- ja unehäirete tõttu. Ukraina sõda ja sellega seotu on suurendanud inimeste ärevust. „Kellel on sugulased-tuttavad Ukrainas, kes on ise tundlik ning elab kaasa. On ka koduse õhkkonna muutust, kui üks pere või pereliige toetab ja õigustab Venemaa käitumist ning ei aktsepteeri muid arvamusi,” tõdes perearst Eero Merilind.