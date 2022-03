Mõned nopped Venemaa riigimeediast viimase nädala jooksul:

* Ukraina on viimase 35 aasta jooksul täielikult natsifitseerunud, juba Nõukogude Liidu lõpuaegadest on pead tõstnud fašism. Kui hitlerlikul Saksamaal oli kogu rahvas võimul pihus juba viie-aastase ajupesu järel, siis samalaadne natslik ajupesu on kestnud Ukrainas vahelduva intensiivsusega juba 30–35 aastat. Tuleb luua juba praegu Venemaa vastavate organite juurde asutus, mis hakkab tegelema bandeeralaste ja muude natside kohtu ette toomisega. See on pikaajaline protsess, mis kestab palju kauem kui demilitariseerimine, nagu näitab ka varasem kogemus.

* Ukraina natsipataljonid takistavad rahulikel elanikel lahkuda linnadest, näiteks Mariupolist, mööda turvakoridore, mida humaansetel kaalutlustel on Vene väed vastavalt kokkuleppele loonud. Kuid bandeeralased ei lase inimestel lahkuda, kasutades neid elava kilbina ja tekitades humanitaarkatastroofi.

* Lääs peab ka Venemaa vastu totaalset infosõda, edastades oma võltsinguvabrikutest suurel hulgal valefotosid ja videomaterjale, mis on tegelikult aastate vanused ning tehtud kuskil mujal. Osa võltsinguvisuaale on võetud hoopis arvutimängudest. Kuna Ukraina enda võimekus sellises koguses valeinfot toota ja üle maailma sotsiaalmeediasse ja mujale paisata on väike, siis on selge, et selle taga on nende lääne peremehed, kel on vastava oskusega spetsialistid ja tehnoloogiad. Vene infokanalid on aga maailmast ära lõigatud, et maailm ei saaks kuulda tõde ja inimesed läänes peaks elama valede mullis, mida lääne hüsteeriline ja valesid edastav meedia tekitab. Usaldada saab ainult Venemaa ametlike kanalite edastatud infot, sest see on tõene ja kontrollitud.