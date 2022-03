PUUST JA PUNASEKS | Mis on lennukeelutsoon ja miks seda mingil juhul Ukraina kohale ei tule

Mis on lennukeelutsoon?

Lähiajaloos on juhtunud, et mõni tugev riik (loe: seni ainult USA ja tema liitlased) teatab teise riigi kohal lennukeelutsooni kehtestamisest. See tähendab sisuliselt teadaannet, et tsoonis tohivad edaspidi lennata ainult selle kehtestaja (USA ja liitlaste) lennukid. Koos ähvardusega, et keeldu rikkuvad õhusõidukid tulistatakse alla.

Kus on lennukeelutsoonid kehtestatud?

Aastail 1991-2003 ehk pärast esimest Lahesõda kehtestas USA Iraagi kohal kaks lennukeelutsooni, mille eesmärk oli takistada Saddam Husseini valitsusel mässumeelseid ši-iite ja kurde pommitada. Kokku tulistati kahe Lahesõja vahel alla neli Iraagi õhujõudude lennukit.