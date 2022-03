Ungari peaminister on korraga Venemaa ja Ukraina poolt

Ungari valijatele on selgeks tehtud, et Venemaa on sõber ja EL vaenlane. Nüüdne kannapööre lõhestab valijaskonda. Peale kõige muu on Ungari-Ukraina suhted viimastel aastatel halvenenud, eriti Ukraina uue keeleseaduse tõttu, mis mõjutab ka Lääne-Ukrainas elavaid ungarlasi. Veebruari alguses ilmus ühel valitsuse propagandalehel keeleseadust käsitlev artikkel pealkirjaga „Ukraina poolt olemine on reetmine”. Pärast sõda sai artikkel uue pealkirja: „Kas olla Ukraina poolt?”

Tajuda on rapsimist ja peataolekut. Kunagi pole valitsuse propaganda olnud nii seosetu ja kaootiline. Iga päev tuleb valitsuse pressiteadetest ja valitsusmeediast vastukäivaid avaldusi. Tõsi, riigimeedia kajastus annab paremat aimu sõnumist, mida valitsus oma valijatele saata tahab. Nii riigitelevisioonis kui ka valitsusmeelsetel Facebooki lehtedel levitatakse endiselt Venemaa narratiivi. Valitsuse „eksperdid” seletavad kaamera ees tuima näoga, et sõja provotseeris Ukraina.