Sõjapõgenikud on olnud kohe varmad siia saabudes tööle asuma. „Meieni on jõudnud inimesed, oma esimestel saabumispäevadel, kes on tulnud töötukassa osakondadesse kohale ja öelnud: nii, mina olen meditsiiniõde, kuidas ma tööle saan,“ rääkis pühapäevases Delfi „Erisaates“ töötukassa tööotsijate ja tööandjate teenuste osakonna juhataja Katrin Liivamets.

Liivamets ütles, et peamiselt on kohemaid tööd otsinud need põgenikud, kel olid siin juba sugulased-tuttavad ees.