Küllap polnud te veel paari nädala eest kuulnudki linnast nimega Irpin, mis asub Kiievist 20 km loodes. Kahjuks lähenevad just samast suunast "vabastajate" tankid ning linnaelanikud, kes pole veel suutnud põgeneda, proovivad meeleheitlikult pääseda üle kitsukese purde, mis on maanteesilla alla kokkuklopsitud. See on elu ja surma küsimus.