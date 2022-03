Toomas Kümmel: Vene õigeusu kiriku patriarh Kirill ei ole agressiooni mitte mingilgi moel hukka mõistnud

Ukraina lahinguväljal otsustatakse ka Eesti saatus. Kui Ukraina peaks langema, kerkivad Eesti ette eksistentsiaalsed valikud. Loodetavasti mõistavad seda perspektiivi Eesti inimesed ja ka poliitikud.

Eesti julgeolek nõuab hetkel suuremaid jõupingutusi ja otsustavamat tegutsemist. Lõpuks ometi suudeti Eestis sulgeda Venemaa propagandakanalid.

Samal ajal vaatame me mööda sellisest võimsast Kremli poliitika tööriistast nagu Vene õigeusu kirik. Siin tegutseb Moskva patriarhaadi eesti õigeusu kirik (MPEÕK) 32 koguduse ja hinnangu järgi üle 100 000 liikmega põhiliselt venekeelse elanikkonna seast.

Me teame vähe ja vaid kaudsete signaalide põhjal, mida selle kiriku liikmetele räägitakse Venemaa agressiooni kohta Ukrainas. Aga oleks vaja teada. Vene kiriku ja Putini võimu koostööl on ju pikk ajalugu. Selles valguses võiks hajutada kahtlused, et Moskva patriarhaadi mõju ja propaganda kasvatab Eestis...