Isamaa eestseisus viskas Parempoolsete juhid erakonnast välja

„See, mida ma täna nägin ja tajusin, oli nagu lakmuspaber. Seal (eestseisuses-K.A.) oli palju inimesi, kes ei tohiks olla Eesti riigi juhtimise juures. Demokraatia on nende maailmapildist puudu,” ütles Lavly Perling. „Ma jään Eesti poliitikasse, me kõik jääme Eesti poliitikasse ning ma seisan isamaaliste väärtuste eest edasi. See, mis meie telefonides ja kirjakastides juba praegu toimub, näitab, et meid on palju ja me läheme koos edasi,” lisas Perling.

Kui Perling kuulus Isamaasse veidi enam kui aasta, siis Siim Kiisler, Kristjan Vanaselja ja Tõnis Kons olid staažikad erakondlased.