Tehnika on otsas, sõdureid veetakse nüüd tavaliste transpordiautode kastides või bussidega (sellest on fotod olemas). Samas on sõjaeksperdid veendunud, et uued jõud on lahingus vähemefektiivsed, aga hetkel veel suudab Venemaa edasi liikuda massiga. Ekspertide arvates on eesootav nädal otsustava tähtsusega, sest Venemaa sõjamasin näitab ilmselgeid väsimuse märke.

Harkivi all tapeti Venemaa armee üks parimaid juhte kindralmajor Vitaly Gerassimov. Kuidas õnnestus see rünnak korraldada? Selgitus on lausa anekdootlik.