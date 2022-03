ARVUSTUS | Lõvisüdamega poisid ja tüdrukud päästavad maailma

Minu lapsepõlve täielik lugemislemmik sisaldas samade kaante vahel kaht teost: Astrid Lindgreni „Röövlitütar Ronja” ja „Vennad Lõvisüdamed”. Nüüd on samad lood paralleelselt Eesti Noorsooteatris ja Vanemuises. Mõlemad on suurele lavale loodud ambitsioonikad lastelavastused.

Mõlema keskmes on kaks last. „Röövlitütar Ronjas” peale nimitegelase (Doris Tislar) ka teise röövlijõugu laps Birk (Joosep Uus), nende omavaheline suhe kujuneb õe-venna omaks. Teise loo peategelased Karl ehk Korp (Oskar Seeman) ja Joonatan Lõvi(süda) (Kaarel Pogga) on sünnipärased vennad. Esimeses loos on suurem roll laste ja vanemate omavahelistel suhetel, teises olude sunnil saavutatud iseseisvusel. Lugusid ühendavad sarnased väärtused, millest tähtsamad on hoolimine ja üheskoos tugevamaks saamine.