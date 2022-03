AVALIK KIRI | Orenti Kampus: Vene õigeusu kirik on kuritegelik organisatsoon ja tuleb Eestis Kirikute Nõukogust välja visata

Tänaseks on ilmnenud eriliselt kirkalt Vene õigeusu kiriku kuritegelikkus, ta on kuritegelik organisatsioon, milles on ka toredaid inimesi, õiglasi ja häid.

Orenti Kampus Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku munkpreester

