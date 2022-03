VASTUKAJA | Jaanus Karilaid: härra kaitseminister, panete mind üllatuma - kaitseliit on alarahastatud ja -varustatud

Täna ei pea olema ise sõjandusekspert, et näha, mis töötab ja milleks tuleb valmistuda. Meedia ja päris eksperdid toovad igaüheni kogu selle sõja olemuse. Kui sõjaliste juhtide ülesanne on langetada otsuseid vägede ja relvade kasutamise kohta lahingus, siis poliitikute ülesanne on tagada neile piisavad varud läbi eelarve tagamise.



Kõik, mida hea kaitseminister kaitseväe arenguplaanides loetles, ei olegi küsimuse all ja need on korraliselt plaanitud nagunii. Mida hea kolleeg võib-olla tähele ei pannud, siis ettepanekud olid just peamiselt kaitseliidule mõeldud vahendid.