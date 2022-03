Aivar Kokk: hirmutavast hinnatõusust pole pääsu. Valitsus peab langetama kütuseaktsiisi

On täiesti vastuvõetamatu, et valitsus ei ole suutnud või ei ole nad seda lihtsalt oluliseks pidanud, et kasutada EL-i direktiivist tulenevat võimalust rakendada kütmiseks kasutatud diislikütusele madalamat maksemäära, mis oluliselt leevendaks vähemalt diislikütusega kütjate kõrgeid soojaarveid.