Üks esimesi, kes sel raskel ajal puhkama läks, oli Peterburi kunagise meeri Anatoli Sobtšaki tütar skandaalitar Ksenija Sobtšak. See, et Ksenija lahkus Venemaalt koos viieaastase poja Platoniga, sai avalikuks 2. märtsil. On teada, et ta lendas koos lapsega eralennukiga Istanbuli ja sealt edasi Tel Avivi. Pealtnägijad pildistasid teda Iisraeli Ben Gurioni lennujaamas, kus Ksenija ja Platon ootasid pagasilindi ääres oma kohvreid. Varem on Ksenija Sobtšak korduvalt kinnitanud, et ei emigreeru Venemaalt kuhugi.

Millised riigid on Vene staaride lemmikpelgupaigad? Kuhu põgenesid Alla Pugatšova ja põlu alla sattunud Maksim Galkin?