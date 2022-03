INTERVJUU | Liina Kersna: Ukrainast on jõudnud meile üle 4000 lapse, kus nad täpselt on, seda veel ei tea

Kuidas rääkida lastele sõjast ja uutest klassikaaslasest, kes võivad jõuda peagi nende kooli? Haridus- ja teadusminister Liina Kersna kirjeldab intervjuus, kui palju on Eestis vabu lasteaia- ja koolikohti, kuidas kavandatakse Ukraina sõja eest põgenenud laste sulandamist Eesti koolidesse ja kuidas omavalitsustele lisaraha leida. Kersna sõnul on ühiskonnas suur valmisolek ukrainlasi aidata ja toetada. Haridusministeeriumisse on jõudnud teateid vaid paarist juhtumist, kus õpetajad on koolides agressiooni õigustanud – nendega tegeletakse.