Kai Rimmel: Sutter ja Veskimägi tuleb lahti lasta

Me ei suuda muuta üleöö CO2 kaubanduse või elektribörsi reegleid, kuid ametnike ja riigi energiafirmade juhtide hoolimatule laristamisele saab kriipsu viivitamatult peale tõmmata.

Vajame valitsust, mis suudaks lõpuks ometi sõnastada Eesti energiapoliitika ja panna see maksma nii, et valitsemise endale kaaperdanud ametnikud ning asjamehed hakkaksid sõna kuulama.

Energia varustuskindlus on meile eluliselt tähtis. Erinevalt näiteks aafriklastest vajame talve üle elamiseks täiendavat soojust ja valgust, mis sõltub monopoolsest taristust. Praegune elektribörs ei ole vaba turg ja jääb taskukohase energia varustuskindluse tagamisel jänni. Sellest aru saamiseks pole vaja doktorikraadi ega teaduslikku uuringut, piisab talupoja tarkusest.

Kui mitmes järjestikune peaminister ei suuda juhtida valitsust, siis ametnikud ja riigifirmade juhid langetavad neile endile sobivaid otsuseid. Demokraatia ja ettevõtlusvabaduse sildi all kehtestatakse asjameeste diktatuur ja hiiglaslik arve esitatakse lihtsale maksumaksjale.