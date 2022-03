ARVAMUSKOLLAAŽ | Kas Z-sümboolika ja Georgi lint tuleks Eestis kriminaliseerida?

Ettepaneku teeb Carri Ginter, advokaadibüroo Sorainen partner ja vandeadvokaat

Eesti, Läti ja Leedu võiksid kiirkorras täiendada oma karistusseadustikke. Koosseis: Vene föderatsiooni Ukraina ründamist toetava sümboolika kasutamise eest. Koosseis võiks kehtida vähemalt seni, kuni sõjaline konflikt Ukrainas ei ole lõppenud. Kui me seda ei tee, näeme peagi provokatsioone koolides ja töökollektiivides ja avalikes kohtades. Kui Z-i enda külge riputamine on ikkagi karistatav, ei saa ka koolides näiteks Ukraina põgenikke sellega kiusata. Baltikumi poolt oleks see ka konkreetne toetusavaldus.

Vastavad Eerik-Niiles Kross (Reformierakond) ja Marek Jürgenson (Keskerakond).