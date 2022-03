Juri Felštinski sai laiemalt tuntuks tänu Aleksandr Litvinenkoga kahasse kirjutatud raamatule „FSB laseb Venemaad õhku”, milles on kirjeldatud sündmusi, mis viisid Vladimir Putini saamiseni Venemaa valitsejaks. Raamat on Venemaal keelustatud, selle tiraažid hävitatud, Litvinenko mõrvatud. Oma Putini valitsusajast kõnelevate raamatute tõttu pidevalt tapmisähvardusi saava Felštinski sõnul on praegu läänel viimane sobiv võimalus Putin peatada.