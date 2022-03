Endised ja praegused Ukraina tippsportlased, kes said väljaõppe spordiroodus ja teenisid Armee spordiklubis või olid komandeeritud väeosade juurde, jätsid maha oma villad Californias ja Londonis ning saabusid kodumaad kaitsma. Iga võitleja mõistab hinges, et kui su kõrval on võitmatu profipoksi maailmameister, olümpiavõitja Usik, siis see maa on kaitsmist väärt ja seda sõda ei saa kaotada.