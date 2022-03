Praeguste Ukraina sündmuste taustal peame kõik paratamatult tegelema välispoliitikaga – hukkamõistuga Venemaa aadressil, aga ka humanitaarabiga, piirangutega, samuti pingutustega, et olla siin toeks inimestele, kes on Ukrainasse jäänud või Ukrainast tulnud meilt tuge otsides. Kogu läänemaailm on vaimselt koondunud sini-kollase lipu taha ja vaid üksikud valge-sini-punase lipu taha. Eesti vabariik on võtnud väga selge seisukoha Ukraina poolt. Valitsusjuht Kaja Kallas on maailma üldsusele teinud selle üheselt selgeks, kiitus talle.

Aga ei tohi unustada, et olemas on veel üks lipp – sinimustvalge.