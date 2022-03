Maasikakorjajatega sellel aastal probleeme ei tule, lüpsjate ja põllutöölistega ka mitte. Neid on juba rohkem kui vaja. Alalisest palgatõusust jääb mälestus, kõva tegija on see, kellel üldse tööd on. Totaalse hinnatõusu tingimustes peavad kõik, kes seni tassisid iga päev hunnikusse kümme kivi, tassima kakskümmend või tulevad need, kes tassivad kakskümmend viis. Sama palga eest.