Omavalitsused ootavad riigilt põgenikekriisis kiiret abi. Rakvere linnapea: kõik jäi hiljaks

„Kas keegi on teinud arvestuse, mis on Eesti riigi võimekus põgenikke vastu võtta? Kui see plaan on olemas, siis miks pole seda näidatud omavalitsusjuhtidele,” küsib Rakvere linnapea Triin Varek. Tegemist on pragmaatilise küsimusega. „Loomulikult on meil kohustus ja väga, väga suur soov inimesi aidata, aga need arvud jäävad püsikuluna väga tükiks ajaks,” rääkis Varek. Tema sõnul ei jaksa omavalitsused üksi seda koormat kanda. „Riigil peaks olema väga selge nägemus, kuidas omavalitsusi toetatakse, kas lisaeelarvet koostatakse ja kes sellega lõpuni tegeleb.”

Rakvere spordikeskuses küll põgenike keskust enam pole, asja juhtimise võttis üles sotsiaalkindlustusamet (SKA), kuid Vareki sõnul tegeleb Rakvere linn n-ö oma põgenikega edasi. Küsimusi aina kerkib ja kerkib.