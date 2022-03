Raul Kirjanen: julgeolekupoliitiline kobarkäkk - peame otsustama, kas toetame Venemaad või Ukrainat

Gazpromi finantseeritud fondist (Baltic Sea Conservation Foundation) on Eesti tublid looduskaitsjad saanud viimase viie aasta jooksul julgelt üle poole miljoni euro. Mida on siis uuritud? Uuritud on, kuidas võimalikult kiiresti riigimetsas kaitse alla panna vääriselupaiku (sõna sõnalt oli projekti eesmärk „inventeerida ja registrisse kanda niipalju vääriselupaiku Eestis kui vähegi võimalik enne kui on liiga hilja“), uuritud on, kuidas kaitsta musta toonekurge (tulemuseks on, et musta toonekure pesa ümbruses on vajalik 3 kilomeetri raadiune keeluvöönd!!!). Vääriselupaikadel on ka jätkuprojektid. Kogu info on olemas fondi kodulehel, koos toetavate organisatsioonide ja projektidega https://baltcf.org/portfolio/. Looduskaitsjad on oma eesmärkide seotust Gazpromiga välistanud ja võib-olla see nii ongi, kuid fakt ise on ilmekas, et gaasiraha eest tehakse Euroopas massiliselt looduskaitset, mis jõuliselt eemaldab majanduskasutusest taastuvat resurssi.

Miks see täna tähtis on? Kahel põhjusel.