POLIITKOLUMNIST | Yana Toom: näitame üles inimlikkust ja peame meeles, et igal teisel eestivenelasel on nii Venemaal kui ka Ukrainas lähedasi ja sõpru

Foto: Bianca Mikovitš

Lennuühendustega meil on nagu on. Nii et eelmisel neljapäeval ma tulin Tallinnasse läbi Kopenhaageni. Kastrupi lennujaamas tõusid pardale 30 NATO sõjaväelast. Istusin tahapool, vaatasin nende kiilakaid päid ja mõtlesin, et lendan sõjapuu poole. Lausa viis keerles peas.