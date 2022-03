Paljud neist ei ole päriselus kunagi omavahel kohtunud. Mõned käisid samas ülikoolis, teistel on ühiseid sõpru. Need on Ukraina digitaalsed vabatahtlikud: üha kasvav ajakirjanike, tõlkijate, disainerite ja loomesektori ekspertide kogukond.

„Kui Venemaa tungis Ukrainasse, tundsin jõuetst. Ma ei saanud võidelda ja ma ei osanud midagi muud kui kirjutada,” ütleb Maria, üks digitaalstetest vabatahtlikest. „Kuid siis mõistsin, et kirjutamine on minu panus võitlusesse.”