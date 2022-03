SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Venemaa suurim nõrkus selles kohutavas aktsioonis on võimetus leida usutavat põhjust

Venemaal ei ole puudust relvadest ja lahingumoonast, küll aga motiveeritud ja heal tasemel sõduritest

Kuuldavasti ei usalda Lukašenko oma armeed isegi nii palju, et neile oleks välja jagatud lahingumoon

Odessa alt on lahkunud Vene dessantlaevad, sest põhja poolt ei ole suutnud Vene armee läbi murda

Venemaa vägede edasitungimine on pidurdunud ja osades kohtades on nad ennast juba nö maa sisse kaevanud ehk siis kindlustavad oma positsioone plaaniga pikemalt kohapeale pidama jääda. Sellise tegevuse mõte on välksõja kontekstis arusaamatu, eriti kui arvestada, et hoolimata meedias näidatud punasega kaetud Venemaa kontrolli all olevatest territooriumitest, on neil mingil kujul võim ainult suuremates asulates, mujal mitte. Ilmselgelt ei lähe asjad soovitud rada pidi.

Teet Kalmus ettevõtja