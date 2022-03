MyFitnessi tegevjuht: iga järgnev päev, kui spordiklubidele kehtivad veel koroonapiirangud, on põhjendamatu ja halb

Postimaja MyFitness Foto: Madis Veltman

Tervisesport peaks olema üks parimaid abinõusid viiruste ennetamisel. Ent kahel koroona-aastal on vähemalt Eestis kogu teenindussektor, sealhulgas ka tervisesport olnud üks kõige enam vintsutatud valdkondi. Selle aja vältel on Eesti spordiklubid pidanud toime tulema korduvalt muutunud piirangutega ning on olnud 137 päeva täiesti suletud. On viimane aeg see taandarengu periood ühiselt lõpetada ja teha kogetust kokkuvõtteid.