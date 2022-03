Leo Kunnas: lühikese ajaga on hukkunud mitu Vene kindralit ja koloneli. Sel on kindel põhjus

Tänaseks on Ukrainas hukkunud kolm Venemaa kindralit ja kolm koloneli. See ei ole väga tavapärane, et nii lühikese aja jooksul nii palju kõrgeid väejuhte hukka saab.

Leo Kunnas riigikogu riigikaitsekomisjoni aseesimees (EKRE), reservkolonelleitnant