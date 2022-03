Ruum, mis kutsub tajuma

“Ruumitaju” puhul on tegu uuriva lavastusega. Oli näha, et on otsitud, pusitud ja leitud. Vähe oli lihtsaid lahendusi: prooviti minna kaugemale ning leida “mugavustsoonist” väljaspool asetsevaid liikumisviise. See omapärasus ja otsingulisus tuli lisaks etendajate individuaalsele liikumiskeelele välja ka duetis, kus kombati üksteise füüsilisi piire.