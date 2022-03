Toomas Alatalu: suur poliitika küpsetab Ukraina relvarahu, aga keegi ei tea, kui palju jõutakse enne inimesi tappa

Telepärane maailmapoliitika lahkamine on ETVs tagasi - tänu sõjale Ukrainas on stuudios kaart ja muidu üksnes istuvad vestlejad astuvad nüüd usinalt selle juurde näitamaks ühtteist, et ... siis jätkata oma (raadio)juttu edasi.

Toomas Alatalu, vaatleja