lmekas on naistepäeva puhul avaldatud statistika, et Eestis on 33 küla, kus ei ela ühtegi meest. Valdavalt on nendeks paikadeks just julgeoleku seisukohast haavatavamad ääremaad, kus inimjõule tuginev maakaitse oleks tõhusaimaks relvaks vaenlase vastu.